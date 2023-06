Umstrittene Polizei-Ermittlungsstelle beschlossen

Im jüngsten Ministerrat ist die überfällige, im Herbst 2020 von der türkis-grünen Regierung angekündigte Ermittlungs- und Beschwerdestelle (EBS) für Fälle von Polizeigewalt beschlossen worden. Sie soll "in den kommenden Wochen" - und damit vor der Sommerpause - der parlamentarischen Beschlussfassung zugeführt werden, bekräftigte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Die neue Polizei-Ermittlungsstelle ist umstritten, vor allem ihre vorgebliche Unabhängigkeit wird bezweifelt.

Gegenüber der APA bekräftigte Stephanie Krisper, NEOS-Sprecherin für Inneres, am Donnerstag ihre Kritik: "Obwohl äußerst kritische Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf eingegangen sind, hat sich die türkis-grüne Bundesregierung dazu entschlossen, die Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt im personell ausgebluteten BAK und somit unter der Weisungsbefugnis des Innenministers anzusiedeln." Krisper will das nicht einfach hinnehmen: "Eine unabhängige und transparente Aufklärung kann nur gewährleistet werden, wenn die Beschwerdestelle außerhalb des Innenministeriums angesiedelt wird. Dadurch würde auch das Vertrauen insbesondere jener, die von Polizeigewalt betroffen sind, in die Aufklärungsarbeit gestärkt werden." Krisper kündigte an, die NEOS würden dazu "im Innenausschuss nächste Woche einen Antrag einbringen".