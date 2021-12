Umsatzsteuer in Gastronomie und Hotellerie steigt wieder

Der reduzierte Umsatzsteuersatz für Gastronomie und Hotellerie läuft aus. Die Absenkung von 10 auf 5 Prozent für Getränke, Speisen und Nächtigungen wird kein weiteres Mal - über den Jahreswechsel hinaus - verlängert. Das ging am Donnerstagnachmittag aus einer Aussendung der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hervor. Eine offizielle Bestätigung aus dem Finanzministerium gab es kurzfristig noch nicht.

Doch schon im Laufe des Donnerstags verlautete von verschiedenen Branchen- und Politikkennern gegenüber der APA hinter vorgehaltener Hand, dass sich ÖVP und Grüne wohl nicht auf eine Verlängerung einigen dürften. Dem Vernehmen nach wurde auf Koalitionsebene verhandelt, man fand aber offenbar nicht zusammen. Und: Nach einer Runde von Ökonomen beim Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am gestrigen Abend twitterte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr in der Nacht auf heute auch, dass es keine Verlängerung geben solle. "Temporäre USt-Senkung von 10% auf 5% für einige durch Corona betroffene Branchen sollte wie vorgesehen mit 31.12. beendet werden. Einigkeit von @monikaturyna, @Lars_Feld, @ChristophBadelt, @ThomasEconomics & mir bei einer Runde mit BM BrunnerFelbermayr", so Felbermayr.