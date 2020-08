Umsatz- und Gewinneinbruch im ersten Halbjahr bei Borealis

Der auf Kunststoffe und Düngemittel spezialisierte Chemiekonzern Borealis, an dem die OMV bald eine 75-Prozent-Mehrheit halten wird, hat im ersten Halbjahr einen deutlichen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten. Der Nettogewinn brach um rund 60 Prozent auf 215 Mio. Euro ein, der Umsatz um ein Fünftel auf knapp 3,5 Mrd. Euro. Für die zweite Jahreshälfte rechnet CEO Alfred Stern mit einer Erholung.

Borouge, das Joint Venture mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) in Ruwais (Vereinigte Arabische Emirate, VAE), konnte zwar seinen Absatz im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, musste jedoch Ertragseinbußen aufgrund der niedrigeren Polyolefinpreise in Asien hinnehmen. Inzwischen hätten sich die Preise etwas erholt, "allerdings gibt es da noch Luft nach oben", sagte Stern. Der Ergebnisbeitrag von Borouge macht laut Finanz-Vorstand Mark Tonkens zwischen 40 und 60 Prozent aus.

Da die Mengennachfrage nur geringfügig zurückgegangen sei, habe man keine Kurzarbeit einführen müssen, erklärte Stern. "Wir mussten uns eher darauf fokussieren, wie wir unsere Produktion in Bezug auf das Coronavirus sicher weiter betreiben können und wie wir die Logistik aufrechterhalten. Wir haben die Kosteneinsparungen in anderen Bereichen als im Personalbereich erzielt."

Die drei großen Wachstumsprojekte - ein Joint Venture in Texas, eine neue Propan-Dehydrierungsanlage (PDH) in Belgien und die fünfte Polypropylenanlage (PP5) in Abu Dhabi - seien weiterhin am Laufen, betonte Stern. "Natürlich sehen wird dort, dass es wegen Corona Verzögerungen geben wird, etwa weil man teilweise weniger Leute auf der Baustelle haben darf, aber die Projekte laufen weiter." Auch das Projekt Borouge IV treibe man mit dem Joint-Venture-Partner ADNOC weiter voran.