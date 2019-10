Ums Achtelfinale im DFB-Pokal: Bochum-Bayern, BVB-Gladbach

Stolperfallen, Revanchegelegenheiten und Blamagerisiko: In der zweiten Runde des deutschen Fußball-Pokals stehen vor allem die Topteams von München über Leipzig bis Dortmund unter Druck. Der FC Bayern muss am Dienstag (20.00 Uhr) beim VfL Bochum bestehen, der Titelverteidiger hat beim 16. der zweiten Liga einen klaren Sieg und das Ende der Souveränitätsdebatte im Sinn.

Das prickelndste Duell auf dem Weg ins Achtelfinale steigt tags darauf in Dortmund, wenn Bundesliga-Spitzenreiter Mönchengladbach beim BVB gastiert. Ein Sieg der Truppe von Marco Rose würde sogleich die Diskussion um Dortmund-Coach Lucien Favre weiter befeuern.

Ebenfalls am Mittwoch matcht sich VfL Wolfsburg (mit Trainer Oliver Glasner) mit RB Leipzig (20.45 Uhr). Glasner beklagte nach dem 0:0 gegen Augsburg zuletzt fehlende "geistige Frische", an den Leipzigern nagen vier Meisterschaftsspiele ohne Sieg. Die von Adi Hütter gecoachte Eintracht aus Frankfurt muss in St. Pauli ran, auch Schalke und Stürmer Guido Burgstaller müssen (Dienstag) bei einem Zweitligisten antreten, Gastgeber Arminia Bielefeld ist allerdings starker Tabellenzweiter.