Umfrage: Wissenslücken zum Thema "Green Jobs" unter Jungen

Viele junge Menschen fühlen sich nicht ausreichend über ihre Möglichkeiten im Bereich grüner Berufe informiert. Das hat eine Umfrage des market-Instituts im Auftrag des wirtschaftskammerfinanzierten Vereins oecolution ergeben. Demnach beschäftigen sich zwar 53 Prozent der Befragten sehr oder eher intensiv mit dem Klimawandel, weniger als ein Fünftel weiß jedoch, was "Green Jobs" eigentlich sind. oecolution will deshalb mit einer Kampagne grüne Berufsfelder bekannter machen.

Dass für die Energiewende auch Fachkräfte notwendig sind, war rund 54 Prozent der Befragten bewusst. Den Begriff "Green Jobs" kannten rund 70 der Befragten, aber nur 17 Prozent wussten auch, was er bedeutet. "Green Jobs sind bei den jungen Menschen noch nicht angekommen", sagte market-Vorstand David Pfarrhofer am Montag bei der Präsentation der Umfrage. Rund 81 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschten sich demnach mehr Informationen zum Thema Green Jobs, rund ein Fünftel davon würde sich auch für Schnupperwochen oder Praktika in diesem Bereich interessieren.

Obwohl 76 Prozent der Befragten der Ansicht waren, dass Jobs rund um den Klimawandel und die Energiewende wichtig für die Umwelt sind, zeigte nur ein Drittel der Befragten konkretes Interesse an einem solchen Beruf. Dabei war ein Job im Softwaredesign bei den Befragte mit 44 Prozent noch am gefragtesten, gefolgt von der Solartechnik mit 39 Prozent und der Energietechnik mit 37 Prozent. Eine Stelle im Bereich Klima- und Heizungstechnik war für 46 Prozent der Befragten hingegen gar nicht interessant. Auch Installations- und Gebäudetechnik und der Hochbau waren wenig beliebt bei den Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern.

Der von der Wirtschaftskammer (WKÖ) und der Industriellenvereinigung (IV) finanzierte Verein oecolution sieht hier dringenden Handlungsbedarf, immerhin brauche es bis 2030 rund 100.000 Fachkräfte im Bereich grüner Jobs. Darunter fallen etwa Fachkräfte für den Heizungs- und Thermentausch, die Gebäudesanierung oder den Erneuerbaren-Ausbau. Ergänzend zum sogenannten "Just Transition"-Aktionsplan der Bundesregierung, sei es demnach notwendig den konkreten Bedarf an Fachkräften nach Branche wissenschaftlich zu erheben. Weiters müsse die Bedeutung von Green Jobs an Schulen und Bildungseinrichtungen "massiv in den Vordergrund rücken", so oecolution-Geschäftsführerin Elisabeth Zehetner.