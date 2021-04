Umfrage sieht rasch Handlungsbedarf für Standort Österreich

Mehr als ein Jahr Pandemie und viele Lockdowns sind nicht spurlos am Wirtschaftsstandort Österreich vorbeigegangen. Nur mehr gut ein Viertel (27 Prozent) der Führungskräfte glaubt aktuell, dass Österreich den Aufschwung im Vergleich zu anderen europäischen Staaten "Gut" oder "Sehr gut" meistern wird. Das zeigt der neueste "Deloitte Radar". Im Sommer 2020 waren es noch 64 Prozent. Problem seien vor allem die Digitalisierung und hohe Steuern.

"Für unsere Volkswirtschaft ist es spielentscheidend, wie schnell wir wieder Fahrt aufnehmen", sagte Harald Breit, Partner und designierter CEO von Deloitte Österreich am Donnerstag bei einem Online-Pressegespräch. "Im Europavergleich liegt Österreich beispielsweise im IMD-Ranking aktuell nur auf Platz 9 und damit bestenfalls im Mittelfeld. Andere vergleichbare Länder wie Dänemark, Schweden, die Schweiz oder die Niederlande liegen deutlich besser." Jetzt gehöre an den richtigen Stellschrauben gedreht und müssten notwendige Maßnahmen ergriffen werden, um erfolgreich aus der Krise zu kommen.

"Wir brauchen eine umfassende Digitalisierungsoffensive insbesondere im Schulbereich, im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung, um die bestehenden Versäumnisse auszuräumen", so Breit. "Nur so kann sich der Wirtschaftsstandort Österreich für die Zeit nach der Pandemie wappnen und an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen."