Umfragen sehen Tories weiter vor Labour

Fünf Tage vor der britischen Unterhauswahl sehen mehrere Umfragen die regierenden Konservativen weiter klar vor der oppositionellen Labour Party. Allerdings ist der Vorsprung am Sonntag laut zwei von drei Instituten geschrumpft. Demnach lag die Partei von Premierminister Boris Johnson um acht bis elf Prozentpunkte vor der Labour Party von Oppositionsführer Jeremy Corbyn.

Eine Erhebung des Instituts YouGov für die "Sunday Times" sah die Tories mit 44 zu 33 Prozent vorne, wobei die Konservativen um einen Prozentpunkt zulegen konnten und die Labour Party stagnierte. Dieselben Werte verbuchte auch das Institut Deltapoll für die Zeitung "Mail on Sunday", doch entsprach dies im Vergleich zur vorherigen Erhebung einem Rückgang von einem Prozentpunkt für die Tories und einem Zuwachs von einem Prozentpunkt für Labour.

Beim Institut Savanta ComRes ("Sunday Telegraph") war Johnsons Partei mit 41 zu 33 Prozent in Führung. Demnach verlor die Regierungspartei einen Prozentpunkt im Vergleich zur Umfrage am Mittwoch, während Labour einen Prozentpunkt zulegte. Eine im Auftrag der Anti-Brexit-Gruppe "Remain United" vom selben Institut durchgeführte Befragung sah Johnsons Partei nur noch mit 42 zu 36 Prozent in Führung.