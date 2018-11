Umfrage in Italien: Salvini populärer als Premier Conte

Der italienische Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, erfreut sich offenbar großer Beliebtheit: Laut einer am Freitag von der Tageszeitung "La Repubblica" veröffentlichten Umfrage ist der Vizepremier mit 60 Prozent das populärste Regierungsmitglied. Er lag damit vor Premier Giuseppe Conte.

Der parteiunabhängige Regierungschef büßte im Oktober gegenüber dem Vormonat zwei Prozentpunkte ein und fiel von 61 auf 59 Prozent. Der zweite Vizepremier und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio musste sich laut der vom Meinungsforschungsinstitut Demos durchgeführten Umfrage mit 53 Prozent der Stimmen begnügen, vier Prozent weniger als im September. Fünf Monate nach ihrem Amtsantritt ist die Popularität der Regierung aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien erstmals im Sinken. So fiel sie vom Rekordhoch von 62 Prozent im September auf 58 Prozent, was Experten zufolge auf die Turbulenzen rund um den Budgetplan zurückzuführen ist.