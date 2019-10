Umfehdetes Grazer Murkraftwerk offiziell in Betrieb genommen

Das Grazer Murkraftwerk hat im Rahmen einer Eröffnungsfeier am Mittwoch offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Der 88 Mio. Euro teure Bau begann im Jänner 2017 nach der Grazer Gemeinderatswahl und sorgte für viele Proteste von Umweltaktivisten. Das Kraftwerk wird Strom für rund 20.000 Haushalte beliefern. Neben Worten des Lobes von Politik und Betreibern gab es auch Kritik von Umweltschützern.

Das Projekt zählt zu den größten Investitionen in der Geschichte der Energie Steiermark, die sich nach eigenen Angaben auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz fokussiert haben. Mit einer Leistung von 17,7 Megawatt soll das Kraftwerk jährlich 82 Millionen Kilowattstunden Strom ins Netz einspeisen und damit einen Ausstoß von über 60.000 Tonnen CO2 einsparen. LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sprach bei der Eröffnung von einem "Symbol der steirischen Innovationskraft". Der Bau wurde überwiegend von steirischen Betrieben ausgeführt. So seien mehr als 90 Prozent der Aufträge an regionalen Unternehmen geflossen.