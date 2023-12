Umfassende Dorfchronik über geschichtsträchtigen Ortsteil präsentiert

Die nächste Band Reihe Rankweil mit Schwerpunkt Brederis wurde im vollbesetzten Bresnersaal vorgestellt.

RANKWEIL. Der Bresnersaal platzte bei der Präsentation vom Sonderband vier der Reihe Rankweil mit dem Schwerpunkt Ortsteil Brederis mit dem Titel „Vergangenes gegenwärtig“ aus allen Nähten. „Es ist eine umfassende Dorfchronik über diesen geschichtsträchtigen Ortsteil mit vielen Bildern und Texten. Die Entwicklung und Entstehung von der kleinen Siedlung zum Dorf“, gratulierte Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall der Autorin Doris Steidl und gratulierte gleichzeitig im Namen der Marktgemeinde Rankweil zum neuen Sonderband mit drei Büchern. Mittlerweile hat die Gemeinde Rankweil eine umfangreiche Serie zur Ortsgeschichte herausgebracht. Unter verschiedensten Aspekten wurden die achtzehn Bände, vier Sonderbände und acht Dokumente über Rankweil und Brederis von den jeweiligen Autoren dokumentiert. Schon dreißig Publikationen gibt es in der langen Geschichte über die rund 12.000 Seelengemeinde. „Es ist ein Gemeinschaftswerk mit vielen Zeitzeugen über die letzten knapp 200 Jahre. Es war eine sehr große Herausforderung für mich alle Daten und Fakten zu erfassen. Habe versucht, Themen so auszuwählen was Brederis so ganz Besonderes macht in der Vergangenheit und Gegenwart“, so Autorin Doris Steidl. Die Entwicklung der Römervilla, Ehbach Verbauung, die Entstehung der Schule, Kindergarten, Kirche, Weitried, Paspels und die Verkehrswege sowie das Wachstum der Paradebetriebe der Großfirmen von Hirschmann und Kunert stehen in den drei Büchern der Sonderband-Reihe Rankweil im Mittelpunkt. In den nächsten Monaten soll noch ein weiteres Buch über Brederis präsentiert werden. Bei der Präsentation wurden neben Gemeindeoberhaupt Katharina Wöß-Krall auch Gemeinderat Helmut Jenny, die GV Christoph Metzler und Martin Bitschnau, Rankweil Ehrenpreisträger Ernst Müller, MINT-Region Vorderland/Kumma Koordinator Norbert Preg sowie die Mitarbeiter der Gemeinde Rankweil mit Stefanie Kollmann-Obwegeser, Natalie Wojtech und Christian Breuß gesehen. Durch das Programm führte gekonnt Archivar Norbert Schnetzer. Viel Applaus erntete der Bresner Chor Im Puls mit Neo-Obfrau und Sängerin Sabine Jordan mit mehreren musikalischen Highlights. Der Verein Schwertlilie sorgte mit kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken von der Firma Markus Gstach in Brederis für beste Bewirtung. Zum Abschluss erklomm noch die Bresner Hymne. Der Sonderband vier der Reihe Rankweil von Autorin Doris Steidl kann im Bürgerservice der Marktgemeinde Rankweil um 49 Euro käuflich erworben werden.VN-TK