Umfangreiche Staus nach Unfall auf Tiroler A12

Ein Unfall auf der Autobahn (A12) in Innsbruck hat Montagfrüh für massive Staus gesorgt. Zwei Lkw und ein Pkw waren gegen 6.00 Uhr verunfallt, zwei Personen wurden ins Spital gebracht, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. Die Autobahn wurde in Richtung Westen komplett gesperrt, ab 7.30 Uhr war sie einspurig befahrbar. In Richtung Osten war eine Fahrspur frei. Ein Lkw hatte die Mittelleitschiene durchbrochen und kollidierte mit einem Lkw auf der Gegenfahrbahn.

Ein Lkw-Lenker hatte Herzprobleme bekommen, als er in Richtung Unterland unterwegs war, sagte eine Polizeisprecherin. Er durchbrach die Mittelleitschiene und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommender Lkw auszuweichen versuchte. Dies sei ihm aber nicht gelungen, auch er landete auf der Gegenfahrbahn und blieb in der Mittelleitschiene stecken. Ein Pkw, der in Richtung Osten unterwegs gewesen war, wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt und landete am Dach. Der Lkw, der den Unfall verursacht hatte, durchbrach eine weitere Leitschiene, welche die Autobahn von einem Radweg trennt und kam dort zum Stillstand.

Der Lkw-Lenker mit den Herzproblemen sowie der Pkw-Lenker wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt keine schweren Verletzungen, hieß es. Die Polizei richtete nach dem Unfall eine Umleitung ein. Dies hatte aber massive Staus in den Innsbrucker Einzugsstraßen zur Folge.