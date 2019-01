Um uns Unsicherheit

Der heutige Tag markiert den offiziellen Beginn des Wirtschaftsjahres 2019.

Es scheint jedoch tatsächlich, als entwickle sich die Konjunktur im angebrochenen Jahr nicht wunschgemäß. Eintrübungen sind sichtbar. Logistiker wissen, dass es nicht mehr so brummt, wie wir alle das gern hätten. 2019 ist das Jahr, in dem alles möglich ist. Das Zinsniveau steigt wieder, damit auch das Risiko, wenn Investitionen danebengehen. Trump, Putin, China: wir leben die Unsicherheit. Nicht zwingend in Vorarlberg, aber weltpolitisch – und an den Börsen sowieso.