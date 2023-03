Um qualifizierte Mitarbeitende gibt es einen harten Wettbewerb

Jobmesse zeigte einmal mehr, dass Vorarlberg Arbeitskräfte und Fachkräfte fehlen.

Eine detaillierte Analyse der Jobangebote bei der Jobmesse 2023 vom vergangenen Freitag bestätigt für Christian Zoll, GF der IV-Vorarlberg, die Stimmung vor Ort in den Unternehmen: „Es gibt einen Riesenbedarf, nicht nur an Fachkräften, sondern generell an Arbeitskräften, vor allem im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, den sogenannten MINT-Fächern. Für die Betriebe ist das natürlich ein echtes Problem. Es findet ein extremer Wettbewerb um Mitarbeitende mit bestimmten, insbesondere technischen und IT-Qualifikationen, statt. Andererseits waren die Chancen für Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auf eine vielversprechende Stelle und spannende Aufgaben eigentlich noch nie so hoch wie jetzt.“

Nach zwei Online-Ausgabe zwar die heurige gemeinsame Jobmesse von FHV, IV, Chancenland und VN mit rund 100 Ausstellern aus Industrie, Wirtschaft und sozialen Einrichtungen und über 1000 Jobangeboten sowie über 2000 Besucher(innen) wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. IV-GF Christian Zoll: „Vorarlberg hat zum Glück eine gut funktionierende Industrie, tolle Betriebe, die auf soliden Fundamenten stehen und Jobsicherheit, spannende Aufgaben sowie hohe Gehälter bieten. Diese hervorragenden Arbeitgeber suchen derzeit intensiv nach motivierten ­Arbeitskräften. Dabei ist auch klar erkennbar, dass sich die Unternehmen und Institutionen aktiv mit attraktiven Angeboten um ihre zukünftigen Mitarbeitenden bewerben. Flexibilität bei der Arbeitszeit, Work-Life-Balance mit Wohlfühlen am Arbeitsplatz sowie eine gute Vereinbarkeit von Freizeit, Familie und Beruf stehen dabei immer mehr im Vordergrund.“

IT und technische Qualifika­tionen klar vorne

Bei den Einsatzbereichen, in denen neue Mitarbeitende gesucht werden, hat „IT, Software, Big Data“ deutlich zugenommen (2023: 27 Prozent, 2020: 20 Prozent) und den bisherigen Spitzenreiter, die klassischen technischen Bereiche „Produktion, Fertigung, Montage, CNC, Engineering“ überholt: (2023: 15 Prozent, 2020: 29 Prozent). Mehr als vier von zehn Jobangeboten sind somit in diesen beiden Bereichen zu finden. Verdoppelt hat sich die Nachfrage im Sozialbereich (2023: zehn Prozent, 2020: fünf Prozent). Rückgänge gab es in den Bereichen Vertrieb/Verkauf (2023: vier Prozent, 2020: neun Prozent), Forschung & und Entwicklung im weiteren Sinn (2023: 2 Prozent, 2020: elf Prozent) sowie bei den klassischen kaufmännischen Berufen (2023: vier Prozent, 2020: zwölf Prozent). Weitere begehrte Jobs gibt es im Bereich Projekt- und Prozessmanagement (sieben Prozent). Die restlichen Jobangebote teilen sich in unterschiedliche Funktionen auf.

Großes Potenzial für MINT