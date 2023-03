Ulmer als zusätzliche Option für ÖFB-Team nachnominiert

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat einen zusätzlichen Spieler für den Auftakt der EM-Qualifikation in seinen Kader geholt. Salzburg-Routinier Andreas Ulmer wurde nachnominiert und sollte laut ÖFB-Angaben am Mittwochnachmittag im Teamcamp in Windischgarsten eintreffen. Dort bereiten sich die Österreicher auf das erste Länderspiel des Jahres am Freitag (20.45 Uhr/live ServusTV) in Linz gegen Aserbaidschan vor.

Ulmer hat bisher 31 Länderspiele für Österreich absolviert, unter Rangnick kam der 37-Jährige bisher aber noch nicht zum Einsatz. Der Salzburg-Kapitän ist der 25. Spieler im aktuellen Teamkader und eine weitere Option auf der dünn besetzten Linksverteidiger-Position. Für das Aserbaidschan-Spiel scheint Maximilian Wöber, bei Leeds United als Innenverteidiger tätig, in der Startformation gesetzt. Rangnick hatte zuletzt angedeutet, dass auch Eindhoven-Legionär Phillipp Mwene als Ersatzmann in dieser Rolle aushelfen könnte.