Ukrainischer Präsident: Parlament soll Kriegsrecht ausrufen

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will als Konsequenz aus dem militärischen Zwischenfall vor der von Russland annektierten Krim-Halbinsel das Kriegsrecht ausrufen. Er werde dies dem Parlament vorschlagen, das am Montag in einer Sondersitzung darüber entscheiden solle, sagte Poroschenko in der Nacht auf Montag nach einer Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrates.

Eine entsprechende Bitte an die Rada in Kiew sei bei der Sitzung formuliert worden. Die Verhängung des Kriegsrechts würde dem Staat erheblich mehr Befugnisse geben und das zivile Recht einschränken.

Zudem setzte Poroschenko die Reservisten der Streitkräfte in Bereitschaft. Die sogenannte Erste Welle der Reserve solle sich bereit halten, sagte Poroschenko in Kiew. Dies bedeute jedoch nicht unmittelbar eine Mobilmachung, fügte er nach Angaben der russischen Agentur Interfax hinzu.

Russische Grenzschutzboote hatten zuvor nach übereinstimmenden Angaben der russischen und der ukrainischen Regierung im Schwarzen Meer vor der Halbinsel drei Marineschiffe der Ukraine beschossen und drei Matrosen verletzt. Anschließend beschlagnahmten sie die Boote. Während Kiew von einer militärischen Aggression sprach, erklärte der FSB, die ukrainischen Schiffe seien illegal in russische Hoheitsgewässer eingedrungen und hätten auf Aufforderungen zu Stoppen nicht reagiert.