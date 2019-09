Ukrainische Gegenwartskunst in Wien

Eine Ausstellung im Wiener Semperdepot präsentiert derzeit die Ukraine als ein Land, das sich auch fünf Jahre nach dem "Euro-Maidan" im Umbruch und auf Identitätssuche befindet. Für "Between Fire & Fire. Ukrainian Art Now" haben die Kuratoren Alissa Loschkina und Konstantin Akinsha neben zeitgenössischer Kunst auch Teile eines sowjetischen Kriegerdenkmals nach Wien gebracht.

Monochrome Landschaftsaquarelle mit nackten Läufern hat Mykyta Schalennyj in eine virtuelle Realität transferiert, die im Eingangsbereich der am gestrigen Freitag eröffneten Ausstellung mit Hilfe einer VR-Brille erforscht werden können. In einem computerspielartigen Setting des Künstlers aus Dnipro avanciert der Ausstellungsbesucher selbst zu einem Sportler, der schier endlos durch wechselnde Landschaften sprintet. Wohin diese flotte Reise gehen soll, bleibt jedoch unklar.