Ukrainische Armee zieht sich aus Ort bei Awdijiwka zurück

Russland hat nach eigenen Angaben den Ort Lastotschkyne eingenommen. Die Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau folgte einer Stellungnahme des ukrainischen Militärs, man habe sich aus dem Dorf im Osten des Landes zurückgezogen. Damit könne der Vorstoß Russlands nach Westen besser eingedämmt werden. Lastotschkyne liegt etwa fünf Kilometer nordwestlich von Awdijiwka. Bei nächtlichen Luftangriffen Russlands waren zuvor mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Zwei Männer im Alter zwischen 41 und 49 Jahren, eine 20-Jährige sowie eine 60-Jährige seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte Militärgouverneur Serhij Lyssak mit. Die Einschläge haben demnach in der Gebietshauptstadt Dnipro zehn private Wohnhäuser und mehrere Fahrzeuge beschädigt. In der Region wurde auch die Stadt Nikopol mit Drohnen, Artillerie und Mehrfachraketenwerfern von Typ Grad beschossen. Nikopol liegt am Fluss Dnipro und ist häufig Ziel russischer Angriffe - am gegenüberliegenden Ufer halten russische Truppen unter anderem das Kernkraftwerk Saporischschja besetzt.