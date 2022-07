Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Lugano geht zu Ende

Im Schweizerischen Lugano geht am Dienstag die zweitägige Ukraine-Wiederaufbaukonferenz zu Ende. Von österreichischer Seite nimmt Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) daran teil. Ziel der Konferenz ist es, einen umfassenden und systematischen Plan zum Wiederaufbau der kriegsgebeutelten Ukraine und deren Entwicklung auszuarbeiten sowie einen Plan zur Aufbietung und zum Einsatz weiterer Geldmittel.

Ursprünglich sollte die Konferenz als fünfte, jährliche Ukraine-Reformkonferenz stattfinden. Die Ukraine sollte dabei mit ihren westlichen Partnern Reformen Richtung Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft erörtern. Der am 24. Februar begonnene Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat zu einer völligen Neuausrichtung und Umbenennung der Konferenz geführt.

Eine klassische Geberkonferenz ist Lugano nicht. Am Dienstag wollen die Vertreter der knapp 40 teilnehmenden Länder aber bekannt geben, wozu sie zur weiteren Unterstützung der Ukraine bereit sind. Außerdem findet eine Abschlussplenarsitzung statt. Eigentlich wollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anreisen und gemeinsam mit dem Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis den Konferenzvorsitz führen. Angesichts des Krieges tritt Selenskyj nun lediglich per Videoschaltung in Erscheinung. Sein Ministerpräsident Denys Schmyhal ist aber ebenso nach Lugano gekommen wie Außenminister Dmytro Kuleba.

Auch rund 15 internationale Organisationen sind bei der Konferenz vertreten. Die Vereinten Nationen appellierten am Montag allen voran an die Solidarität der Weltgemeinschaft, um die verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu meistern.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) will ein ähnliches Hilfsprogramm wie schon in der Coronakrise auflegen. Es sieht einen EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) vor, für den von EU-Ländern und aus dem EU-Haushalt zunächst 20 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen, Darlehen und Garantien bereitgestellt werden sollen, geht aus einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokument hervor.

Mit Hilfe privater Investoren sollen dann bis zu 100 Milliarden Euro mobilisiert werden, was etwa der Hälfte des unmittelbaren Bedarfs der Ukraine entspreche. Das Geld solle vor allem für den Wiederaufbau der Infrastruktur wie Brücken, der Wasser- und Energieversorgung aber auch der Telekommunikationsnetze verwendet werden. Die EU-Kommission und die EU-Staaten müssen ihm noch zustimmen. Im Gegenzug für Zusagen dürfte die Ukraine in dem internationalen Rahmen mit Forderungen nach weiteren Reformen, insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung, konfrontiert werden.

Edtstadler nimmt an der Konferenz teil und absolviert am Rande auch bilaterale Termine. So trifft sie die Vize-Präsidentin der Weltbank, Anna Bjerde, und den ukrainischen Minister für Regionalentwicklung, Oleksij Tschernyschow, der auch Sondergesandter von Präsident Selenskyj für die EU-Annäherung ist. Erst am 23. Juni hatte der EU-Gipfel der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine im Eilverfahren den Status eines Beitrittskandidaten verliehen, was als "historische Entscheidung" gewertet wurde. Wenige davor war Tschernyschow nach Wien gekommen und hatte Edtstadler getroffen.

