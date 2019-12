Ukraine und Separatisten tauschen Gefangene aus

Die ukrainischen Regierungstruppen und pro-russische Separatisten in der Ostukraine haben mit einem umfassenden Gefangenenaustausch begonnen. Das berichteten mehrere russische Nachrichtenagenturen und auch das ukrainische Präsidialamt bestätigte die Nachricht.

Der Austausch habe am Kontrollposten Majorske in der Region Donezk begonnen, erklärte das ukrainische Präsidialamt am Sonntag auf Twitter. Die Konfliktparteien teilten zunächst keine genauen Zahlen mit.