Ukraine - Russlands Top-General Gerassimow auf Truppen-Besuch

Russlands oberster General, Generalstabschef Waleri Gerassimow, hat staatlichen Medien zufolge Truppen in der Ukraine besucht. Den Angaben nach verlieh er Orden an Soldaten, die an der Einnahme des Orts Awdijiwka beteiligt gewesen seien. Außerdem habe er die nächsten Schritte im Krieg gegen die Ukraine besprochen. Die Ukraine meldete indes, dass sie in der Nacht mit 19 Drohnen und sechs Raketen angegriffen worden sei. Die Luftabwehr habe 13 Drohnen und eine Rakete zerstört.

Einige der nicht abgefangenen Drohnen hätten ihre Ziele nicht erreichen können. Details dazu wurden nicht genannt.