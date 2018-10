Ukraine: Russische Kirche bricht mit Konstantinopel

Die Russisch-Orthodoxe Kirche bricht im Streit um die kirchliche Hoheit über die Ukraine jeden Kontakt mit dem Patriarchen von Konstantinopel ab. Das meldeten russische Agenturen von einer Sitzung der Synode am Montag in Minsk in Weißrussland. Damit vertieft sich die Spaltung zwischen den wichtigsten Machtzentren der orthodoxen Christenheit.

Priester beider Kirchen sollen keine gemeinsamen Gottesdienste mehr feiern und Anhänger der beiden Kirchen in der jeweils anderen keine Kommunion mehr empfangen, wie der Metropolit Hilarion am Montag in Minsk verkündete. Das in Istanbul ansässige Ökumenische Patriarchat hatte am Donnerstag in einer von Patriarch Bartholomäus I. geleiteten Sitzung der Loslösung der ukrainisch-orthodoxen Kirche von Moskau zugestimmt. Die russisch-orthodoxe Kirche hat den Bruch mit dem Ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel nun vollzogen.