Ukraine reichte neue Menschenrechts-Klage gegen Russland ein

Wegen der Inhaftierung und strafrechtlichen Verfolgung von ukrainischen Staatsbürgern in Russland hat die Ukraine vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine neue Staatenklage eingereicht. Sie wirft der russischen Regierung vor, die Betroffenen willkürlich verhaftet zu haben.

Einige Ukrainer seien zudem aus politischen Gründen verurteilt worden – unter anderem wegen der Zugehörigkeit zu einer in Russland verbotenen Organisation oder wegen Aufwiegelung zu Hass und Gewalt.

In ihrer Klage wirft die Ukraine Russland eine ganze Reihe von Menschenrechtsverletzungen vor – unter anderem Verstöße gegen das Folterverbot sowie die Grundrechte auf einen fairen Prozess, auf Schutz des Privatlebens sowie auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Nach Angaben des beim Europarat angesiedelten Straßburger Gerichtshofs sind damit nun vier Staatenklagen der Ukraine gegen Russland anhängig. Drei andere wurden im Mai an die Große Kammer des EGMR verwiesen, die besonders wichtige Fälle prüft. In diesen Klagen geht es um mögliche massive Menschenrechtsverletzungen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und in dem von pro-russischen Rebellen kontrollierten Osten der Ukraine.