Ukraine: Neue Offensiven im Osten mit Geländegewinnen

Inmitten der Krise in Russland hat die Regierung in Kiew über neue Offensiven im Osten der Ukraine zum Zurückdrängen der russischen Armee informiert. Die ukrainische Armee gehe gegen russische Stellungen in der Nähe von Städten wie Orichowo-Wasyliwka, Bachmut und Klischtschiwka in der Region Donbass vor, erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Samstag. "Es gibt Fortschritte in allen Richtungen", versicherte sie.

Am Freitagabend war ein seit Langem schwelender Machtkampf zwischen dem Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, und der russischen Militärführung eskaliert. Wagner-Kämpfer marschierten von der Ukraine aus mit dem Ziel nach Russland ein, die Militärführung in Moskau zu stürzen.

Die Wagner-Söldner übernahmen am Samstag nach eigenen Angaben die Kontrolle über Militäreinrichtungen in Rostow. Nach russischen Angaben sollen sie auch bis in die russische Region Lipezk rund 400 Kilometer südlich von Moskau vorgedrungen sein.

Vize-Verteidigungsministerin Maljar hatte mit Blick auf den Aufstand der Wagner-Söldner von einer "einmaligen Gelegenheit" für Kiew gesprochen. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walery Saluschny, versicherte, die ukrainische Gegenoffensive zum Zurückdrängen der russischen Armee laufe "nach Plan".