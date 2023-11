Ukraine meldet Abschuss von russischen Drohnen

Die ukrainische Luftwaffe hat in der Nacht auf Freitag nach eigenen Angaben russische Drohnenangriffe über den Regionen Mykolajiw und Odessa im Süden abgewehrt. Auch bei Schytomyr im Zentrum und in der Region Chmelnyzkji im Westen des Landes seien Drohnen abgefangen worden, teilte die Luftwaffe mit. Neun von zehn Drohnen seien abgeschossen worden. Die russischen Streitkräfte hätten zudem nahe der Front in der Region Donezk im Osten mehrere C-300-Raketen abgefeuert.

Seit Juli hat Russland seine Angriffe auf ukrainische Häfen, insbesondere Odessa, und die Infrastruktur für die Lagerung und Ausfuhr von Getreide verstärkt. Auch Anlagen der ukrainischen Energieversorgung werden immer wieder angegriffen.

Das ukrainische Militär unternahm unterdessen zudem nach eigenen Angaben "eine ganze Reihe erfolgreicher Einsätze" am Ostufer des Dnipro (russisch Dnjepr) in der besetzten Region Cherson. Es sei gelungen, dort einige Brückenköpfe zu errichten, teilte das Militär auf Facebook mit. Weitere Einsätze am Ostufer seien geplant.

Am Mittwoch hatte der von der russischen Besatzungsmacht installierte Gouverneur von Cherson, Wladimir Saldo, eingeräumt, dass ukrainische Streitkräfte den Fluss überquert hätten. Bisher verlief die Front in Cherson entlang des Dnipro. Der breite Strom, der ins Schwarze Meer fließt, ist auch eine große natürliche Barriere.