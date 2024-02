Ukraine meldet Abschuss von russischem Aufklärungsflugzeug

Ukrainische Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge ein russisches Aufklärungsflugzeug über dem Asowschen Meer getroffen. "Die A-50 mit dem Rufzeichen Bajan hat ihren letzten Flug absolviert", schrieb der ukrainische Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk am Freitag auf Telegram. Der ukrainische Militärgeheimdienst veröffentlichte eine Karte mit der mutmaßlichen Absturzstelle im Süden Russlands.

Beim Modell A-50 handelt es sich um ein russisches Aufklärungsflugzeug, das den von der NATO genutzten Awacs ähnelt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Videos in Onlinediensten zeigten mehrere Lichtblitze in einem dunklen Nachthimmel sowie einen Brand in einer offenbar ländlichen Region.