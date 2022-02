Ukraine-Krise überschattet Treffen der EU-Finanzminister

Auch die bevorstehenden Treffen der Euro-Gruppe und der EU-Finanzminister Paris werden vom Russland-Ukraine-Konflikt überschattet sein. Die Finanzminister der Eurozone bzw. EU werden sich mit den drohenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf Europa und einer langfristigen Sicherung des Wohlstands befassen, hieß es im Vorfeld aus dem Finanzministerium. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) trifft schon heute Vertreter internationaler Organisationen.

Am Samstag werden sich die EU-Finanzminister (informeller Ecofin) mit dem Kampf gegen den Klimawandel, der grünen Transformation, beschäftigen. Wie man sich in einem Abwasch auch von russischem Gas unabhängiger machen könnte, dürfte auch zur Debatte passen. Offiziell geht es vor allem um die hohen Kosten für die Umsetzung des "Fit for 55"-Programms der EU. Diese Kosten soll nicht nur die öffentliche Hand tragen. "Wenn die EU will, dass private Investoren die Energiewende mitfinanzieren, muss sie glaubwürdig sein und darf den Green New Deal nicht konterkarieren", so Brunner unter anderem in Anspielung auf die Ablehnung Österreich der Anerkennung von Atomkraft als grünen Energieträger.