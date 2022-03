Ukraine-Krieg verpasst heimischer Wirtschaft Dämpfer

Die heimische Wirtschaft hatte sich nach den Corona bedingten Lockdowns gerade erst erholt, da sorgt der Krieg in der Ukraine für einen ordentlichen Dämpfer. "Zum einen beeinträchtigen die Russland-Sanktionen direkt den Außenhandel. Vor allem aber werden die höheren Energiepreise indirekt über Einkommens- und Gewinneinbußen die Nachfrage abschwächen", so die Ökonomen der Bank Austria. Die Experten haben daher ihre Wachstumsprognosen für Österreich revidiert.

Insgesamt gehen die Ökonomen des Instituts von einem negativen Wachstumseffekt durch die Ukraine-Krise von rund 1,25 Prozentpunkten kumuliert in den nächsten beiden Jahren aus. "Für 2022 erwarten wir ein Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent und damit 0,9 Prozentpunkte weniger als vor Ausbruch des Konflikts. 2023 wird der BIP-Anstieg mit 2,6 Prozent um etwa 0,4 Prozentpunkte geringer ausfallen als bisher erwartet", sagte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer am Dienstag laut einer Aussendung.

Zinsschritte der EZB werden dennoch nicht vor 2023 gesehen. Der Einlagensatz könnte bis Mitte 2023 in zwei Schritten auf Null angehoben werden. "Der Konflikt in der Ukraine löst im Vergleich zu unseren bisherigen Erwartungen eine Verzögerung der Normalisierung der Geldpolitik im Euroraum um zumindest ein Quartal aus", so Bruckbauer.

Eine Belastung sei der Krieg in der Ukraine auch für den österreichischen Arbeitsmarkt. Nach 8,0 Prozent im Jahr 2021 erwarten die Bank-Austria-Ökonomen einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 6,7 Prozent im Jahresdurchschnitt 2022. Angesichts der hohen Anzahl an offenen Stellen werde sich der Verbesserungstrend vom Jahresbeginn vorerst noch fortsetzen. "Die Konjunkturverlangsamung infolge der kriegerischen Auseinandersetzung wird jedoch die Entwicklung am Arbeitsmarkt beeinträchtigen, daher wird sich der Verbesserungstrend zumindest verlangsamen", so Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. Für 2023 sei mit einem moderaten Rückgang der Arbeitslosenquote auf 6,5 Prozent im Jahresdurchschnitt zu rechnen, den niedrigsten Wert seit 2008.