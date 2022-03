Ukraine-Krieg lässt Kurzarbeitszahlen leicht gestiegen

Der eingetrübte Wirtschaftsausblick aufgrund des Ukraine-Kriegs lässt die Kurzarbeitszahlen leicht steigen. Die Arbeitslosenzahlen sinken aber weiterhin. Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit erhöhten sich laut Arbeitsministerium im Vergleich zur Vorwoche um 1.582 auf 171.681 Personen. "Grund hierfür sind die Unsicherheiten aufgrund der durch die Ukraine-Krise und die wirtschaftlichen Sanktionen ausgelösten Lieferschwierigkeiten", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP).

Bei den Arbeitslosenzahlen schlägt sich die Ukraine-Krise aber noch nicht nieder. Die Zahl der arbeitslosen Personen inklusive AMS-Schulungsteilnehmer sank im Vergleich zur Vorwoche um 8.899 auf 343.518 Personen. Davon sind 269.464 Menschen auf Jobsuche und 74.054 Personen nehmen an Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS) teil. "Am Arbeitsmarkt ist nach wie vor ein positiver Trend erkennbar. Dafür sind neben der noch anhaltenden positiven wirtschaftlichen Dynamik auch saisonale Effekte verantwortlich", erklärte Kocher in einer Aussendung am Dienstag. Die weitere Entwicklung sei "aber unsicher"