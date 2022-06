Ukraine - BBU-Chef Achrainer wird neuer Flüchtlingskoordinator

Die Stabstelle für die Ukraine-Flüchtlingskoordination erhält einen neuen Leiter. Der Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), Andreas Achrainer, folgt auf Michael Takacs, wie dieser am Donnerstag mitteilte. Takacs war nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine vom Bundeskanzleramt zum Koordinator ernannt worden.

Die Übergabe sei eine "reine Formsache", wie Takacs betonte. Denn die BBU sei schon in den vergangenen Wochen ständig in die Arbeit involviert gewesen. "Die Stabstelle ist gut aufgestellt", zeigte sich Takacs überzeugt.

Seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen sein Nachbarland sind mehr als 398.000 Ukrainerinnen und Ukrainer eingereist, zog er eine Zwischenbilanz. 82 Prozent davon sind nicht in Österreich geblieben. 78.000 Personen wurden hier jedoch registriert und erhielten damit den Vertriebenenstatus.

57.000 Menschen befinden sich in der Grundversorgung, der Rest benötigt diese Unterstützung laut Takacs nicht. Ein großer Anteil der Quartier-Bereitstellung erfolgt über private Unterkunftsplätze. Mehr als 49.000 wurden davon in Anspruch genommen. Rund 11.000 Kinder nehmen bereits am Schulunterricht teil. Das Arbeitsmarktservice hat außerdem fast 8.000 Beschäftigungsbewilligungen erteilt.