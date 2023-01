UJC Dornbirn lud zur Saison-Abschlussfeier

Dornbirns Judokas blickten auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Dornbirn. Kürzlich fand nach zwei Jahren bedingter Corona-Pause, wieder eine große Feier bei den Dornbirner Judokas statt. In feierlichem Rahmen ließ man die vergangene Saison gebührend und mit zahlreichen Auszeichnungen ausklingen. Der Ansturm war dann auch dementsprechend groß und kein Elternteil wollte die Siegerehrung seines Nachwuchses verpassen. „Die inatura platzt aus allen Nähten und wir freuen uns gemeinsam mit 200 Judofreunden einen besonderen Abend zu feiern“, zeigte sich UJC Dornbirn-Obmann Reinhold Böhler begeistert über den Ansturm.

Neben einem feinen Essen und musikalischer Umrahmung von einigen Vereinsmitgliedern, erwartete das Publikum am Ende noch eine Fotoshow, in der das Publikum ein bisschen in Erinnerungen schwelgen konnte. Als Überraschung hatte Obmann Reinold Böhler außerdem noch eine eigene Vereinszeitung mit einem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre mit im Gepäck – gestaltet von ihm höchstpersönlich selbst. Ein großes Dankeschön für ihre engagierte Vereinsarbeit erhielten unter anderem Marion Gruber, Alfred Florian, Matthias Kaufmann sowie Guntram Alge. Und auch die Kampfrichter Werner Schmid, Florian Wehinger und Stef de Hond sowie Wettkampfleiter David Böhler erhielten lobende Worte für ihre Einsätze.