UJC Dornbirn dominiert bei Landesmeisterschaft

Dornbirns Judokas beenden LM mit zahlreichen Medaillen im Gepäck.

Dornbirn/Feldkirch. Am Wochenende fanden in der VS Levis-Halle in Feldkirch die Judo-Landesmeisterschaften aller Klassen, von U10 bis zur Allgemeinen Klasse statt. Die Dornbirner Judokas präsentierten sich an beiden Tagen in gewohnter Stärke, allerdings mit einem Wermutstropfen. Beim Nachwuchs trauten sich so wenig Judokas wie nie auf die Tatami, auch krankheitshalber gab es eine große Zahl an Ausfällen.