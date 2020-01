Uhren für das Kinderdorf

Am Montag, dem 27. Jänner 2020, war es bereits zum fünften Mal soweit: die Firma Weirather Uhren & Schmuck übergab die traditionelle Uhrenspende an das Vorarlberger Kinderdorf.

Christoph Hackspiel nahm die 15 Uhren im Wert von 1.500 Euro für das Kinderdorf im Geschäft in der Marktstraße feierlich entgegen. Einmal pro Jahr sorgt das Hohenemser Unternehmen so für lachende Gesichter bei den Kindern.

Die Aktion kommt jedes Jahr hervorragend an, berichtete Christoph Hackspiel. Die Kinder freuen sich sehr, oft zum ersten Mal etwas Schönes geschenkt zu bekommen.

„Es freut uns sehr, mit dieser Spende Jahr für Jahr ein bisschen Freude zu verbreiten. Das Vorarlberger Kinderdorf ist aus unserer Sicht genau der richtige Ort dafür“, ist Inhaber Paul Mathis überzeugt.