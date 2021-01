Uffizien in Florenz werden wieder geöffnet

Florenz feiert die Neueröffnung der "Loggia dei Lanzi" an der Piazza della Signoria. Der Arkadenbau, der zwischen 1376 und 1382 im gotischen Stil erbaut wurde und zum Museumskomplex der Uffizien gehört, ist seit Montag wieder offen. Er diente ursprünglich Kundgebungen und Empfängen der Republik Florenz. Die Loggia war wegen der Coronapandemie geschlossen worden.

Am Dienstag werden die ebenfalls zu den Uffizien gehörenden Boboli-Gärten Besuchern wieder zugänglich sein. Der 34 Hektar große Garten hinter dem Renaissance-Palast der Pitti zählt zu den beliebtesten Touristenzielen in Italien. In wenigen Tagen werden auch die Uffizien in Florenz wieder Besucher zulassen. Trotz verlängerter Corona-Beschränkungen in Italien können ab Montag in einigen Regionen Museen und Ausstellungen wieder von Montag bis Freitag öffnen. Diese Regel gilt für die sogenannten Gelben Zonen, in denen die Corona-Lage weniger angespannt ist als im Rest des Landes.