UEFA-Strafe nach "Putin"-Rufen durch Fenerbahce-Fans

Nach "Wladimir Putin"-Rufen durch Fenerbahce-Fans beim Spiel gegen Dynamo Kiew hat die UEFA den wohl kommenden Europacupgegner von Austria Wien bestraft. Die Türken müssen 50.000 Euro Strafe zahlen und wurden zu einer Teil-Aussperrung seiner Fans auf Bewährung verurteilt, wie Europas Fußball-Union am Freitag mitteilte. Sollte Fenerbahce in den nächsten zwei Jahren gegen die Auflagen verstoßen, müssen beim nächsten Europacup-Heimspiel mindestens 5.000 Plätze leer bleiben.

Die UEFA begründete die Sanktion damit, dass Fans der Türken Objekte geworfen und Beleidigendes gerufen hätten. Zahlreiche Fenerbahce-Anhänger hatten in der zweiten Halbzeit der Partie der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde in Istanbul den Namen des russischen Präsidenten skandiert. Der Vorfall wurde auch in den sozialen Medien breit diskutiert. Viele Fenerbahce-Fans äußerten ihr Bedauern über das Verhalten der Anhänger im Stadion. Fenerbahce distanzierte sich vom Verhalten der Fans.

Fenerbahce spielt nach dem Ausscheiden gegen dem aktuellen Sturm-Gegner Dynamo Kiew in der Qualifikation für die Europa League, der Aufstieg ins Play-off ist nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel gegen den tschechischen Club 1. FC Slovacko wahrscheinlich. Im Play-off wartet die Austria. Die Wiener haben am 18. August Heimvorteil und treten am 25. August auswärts an.