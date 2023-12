UEFA: EuGH-Urteil keine Billigung der Super League

Die Europäische Fußball-Union nimmt die Niederlage vor dem EuGH im Super-League-Streit einer ersten Reaktion zufolge gelassen zur Kenntnis. Das Urteil des Europäischen Gerichtshof bedeute keine "Billigung oder Bestätigung der sogenannten Super League", teilte der Dachverband am Donnerstag mit. Neu eingeführte Regeln würden die vom Gericht aufgeführten Mängel auffangen.

"Der europäische Fußball hat bereits gesprochen, besteht nicht darauf", richtete sich die Liga an die Befürworter einer Super League, vor allem Real Madrid und der FC Barcelona, die das Projekt in den vergangenen Monaten weiter vorangetrieben hatten. Die spanische Liga und die beiden Top-Clubs sind in vielen Fragen seit Jahren zerstritten. Real teilte bei X den Beitrag der Super-League-Agentur A22, in dem ein Ende des UEFA-Monopols gefeiert wurde.