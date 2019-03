Überwachungsvideo: Unbekannter späht ein Haus in Bregenz aus

Ein Unbekannter leuchtet in Bregenz mit der Taschenlampe auf die Alarmanlage, dann macht er sich wieder aus dem Staub.

Am Samstagabend hat ein unbekannter Mann ein privates Grundstück in Bregenz betreten, mit einer Taschenlampe auf die Alarmanlage geleuchtet und sich dann gleich wieder aus dem Staub gemacht. Die Besitzer haben sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befunden. Was der Unbekannte jedoch nicht wusste: Er wurde von der Überwachungskamera, die den Eingangsbereich des Hauses im Blick hat, aufgenommen. Für den Besitzer ist klar, dass der Mann hier nur das Haus ausspähen wollte – wie er gegenüber VOL.AT sagt – und meldete den Vorfall der Polizei. Diese wertet das Video jetzt aus und kann mit speziellen Programmen die Qualität noch verbessern.