Überschwemmungen in Indien - Viele Opfer gerettet

Bei den Monsunfluten in Südindien ist die Zahl der Toten auf 380 gestiegen. Die Gesamtzahl berücksichtige alle Opfer der Monsunzeit im Bundesstaat Kerala seit Ende Mai. Der Großteil der zwischenzeitlich mehr als 100.000 Menschen, die von der Außenwelt abgeschnitten waren, wurde laut Behörden inzwischen gerettet. Rund 6.000 Menschen sitzen noch auf den Dächern oder in ihren Häusern fest.

Die Betroffenen werden aus der Luft mit Essen und Wasser versorgt. Etwa 600 Boote der Streitkräfte, unterstützt von lokalen Fischern, seien in der Nacht im Einsatz gewesen, hieß es. Noch am Montag sollten die Rettungseinsätze abgeschlossen sein.

Der Regen hatte am Wochenende nachgelassen, und am Montag fielen nur noch leichte Schauer, so dass die Pegel zu sinken begannen. Die inzwischen gut eine Million Menschen, die in mehr als 3600 Notunterkünften in dem Bundesstaat an Indiens Südwestküste ausharrten, müssten allerdings voraussichtlich noch ein paar Tage dort bleiben, sagte Kurien.