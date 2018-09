Überraschungsteam St. Pölten will Salzburg "Punkt wegnehmen"

Als Tabellenzweiter ist der SKN St. Pölten das Überraschungsteam der bisherigen Fußball-Bundesligasaison. Am Samstag (17.00 Uhr) wird in der 7. Bundesligarunde im Heimspiel gegen Salzburg die Reifeprüfung abgelegt. Außerdem ist Vizemeister Sturm Graz nach bisher vier sieglosen Partien zu Gast bei der Admira. Zwischen den Tabellenletzten Altach und Hartberg kommt es zum "Kellerduell".

Erfolgstrainer Dietmar Kühbauer stapelte vor dem Duell mit dem "über allen stehenden" Ligakrösus erwartungsgemäß tief. Die in der Liga noch makellosen Salzburger wollen dem Gegner "das Momentum nehmen".

Kühbauer will den Zuschauern im Heimspiel auch gegen Salzburg aber keine Abwehrschlacht aufbürden. “Du bist sowieso verloren, wenn du gegen Salzburg nur auf Defensive spielst. Salzburg ist so gut, dass sie immer Chancen vorfinden werden. Entscheidend wird sein, dass wir die Bälle, die wir kriegen, mutig nach vorne spielen.”

Nur vier Punkte trennen die beiden Teams derzeit. Die guten Ergebnisse haben auch bei Salzburg-Trainer Marco Rose Eindruck hinterlassen. “Die derzeitige Tabellensituation hat eindeutig Aussagekraft. Das ist eine Mannschaft, die ihr System gefunden hat, die stabil verteidigt und nach vorne Akzente setzt”, sagte der deutsche Erfolgstrainer. Sein Credo: “Sie haben in den Spielen auch das Momentum auf ihre Seite gebracht. Wir wollen ihnen das Momentum nehmen und unsere Serie ausbauen.”

Bei Sturm Graz ist in der Ligapause einigermaßen Ruhe eingekehrt. Klappt der Kaltstart des Vizemeisters bei der Admira nicht, könnten Unruhe und Unsicherheit aber bald wieder Alltag sein. Nach zuletzt vier sieglosen Ligapartien zählt für den Vizemeister nur ein Sieg. Die Südstädter wähnen sich aber trotz erst vier Punkten im Aufwärtstrend.

In “zwei qualitativ hochwertigen Trainingswochen” will der deutsche Trainer Heiko Vogel nun Automatismen verinnerlicht haben, mit denen es für seine sechstplatzierte Truppe endlich wieder zu einem Sieg reichen soll. Er hat immerhin die jüngere Bilanz auf seiner Seite. Die Grazer haben drei der vier Saisonduelle im Vorjahr gewonnen, das bisher letzte in der Südstadt endete mit einem spektakulären 4:2. Allerdings weilen von den neun Sturm-Torschützen des Vorjahres, die 13 Mal trafen, nur noch Peter Zulj und Fabian Koch beim Club.