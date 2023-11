Überraschungssäckchen für eine guten ZweckZweck

Vergangenen Freitag luden „La Café“ in der Bregenzer Kaiserstraße und Linea Uno zu hausgemachter Suppe und Glühwein zugunsten des Vereins Aktion Leben.

Der Verein unterstützt Vorarlberger Familien, oft alleinerziehende Mütter, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Gemeinsam wollten Linea Uno und La Café etwas Gutes tun und gleichzeitig Köstliches für die kalte Jahreszeit anbieten. Frisch zubereitete Suppen wurden am Eingang Kaiserstrasse vom Team des La Café gegen eine freiwillige Spende kredenzt. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit sich selbst oder seine Liebsten mit Überraschungspäckchen vom Verein für Kinder und Erwachsene zu beschenken. Der gesamte Erlös dieses Events kam Aktion Leben zugute. Daniela Erath-Mohr arbeitet set vielen Jahren ehrenamtlich für den Verein und kümmert sich um Kinderkleidung und alles was Kinder von 0-14 Jahren brauchen. Sie verleiht Kinderwagen, Wickeltische, Kleider etc. solange es die jeweiligen Kinder benötigen, dann werden die Waren von den Müttern wieder zurückgegeben. So können Familien in Not ihren Kindern alles bieten was sie brauchen. Aktion Leben ist auf Spenden angewiesen und Linea Uno und La Café haben durch die Suppen- und Päckchen- Aktion einen Teil dazu beigetragen. Trotz Regen kamen Niklas Keller (Stadtmarketing), Monika und Hubert Mohr, Birgit Sammer, Kerstin und Thomas Humpeler, Bertram Malang (Gatsby), Beatrix Schweiger, Claudia Tagwerker und Bürgermeister Michael Ritsch. yas