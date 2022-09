Überraschende Zinswende der EZB

„Handelspolitische Streitigkeiten zwischen den USA und China, der Rückzug der USA aus zentralen multilateralen Vereinbarungen, die Verhandlungen um den anstehenden Brexit sowie die italienische Haushaltspolitik haben vor drei Jahren zu einer Rezession in Europa geführt.“

So Roland Rupprechter, Geschäftsführer der R&B Research und Vermögensmanagement Gesellschaft in Dornbirn.

Und er fährt im Gespräch mit den VN fort: „Die Zinspolitik der EZB sollte so ihren Beitrag leisten, um der Wirtschaft in der Eurozone wieder auf die Beine zu helfen. Man wollte bewusst mehr Geld in Umlauf bringen. Die Null- und Negativzinspolitik der EZB ging auf. Im Gesamtjahr 2021 wuchs die Wirtschaft der Eurozone laut Eurostat um 5,2 Prozent. In diesem Jahr sorgte aber die aus dem Ruder gelaufene Inflation für eine überraschende Zinswende. Um die hohe Inflation von zuletzt über 8,0 Prozent zu zügeln, hat die EZB am 27. Juli alle drei Leitzinsen um 0,50 Prozent erhöht. Das betrifft also auch den Einlagenzins, der für geparktes Geld bei der EZB fällig wird. Seit Jahren ist dieser bald nicht mehr negativ, sondern liegt dann bei neutralen null Prozent.“