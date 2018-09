Überprüfung durch UNO - Kurz verspricht volle Kooperation

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Mittwoch vor dem Ministerrat in weniger scharfem Ton als zuletzt zu der von UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet angekündigten Überprüfung der österreichischen Flüchtlingspolitik geäußert. "Wir werden natürlich voll mit den Prüfern kooperieren", versprach Kurz bei einem gemeinsamen Auftritt mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache.

Ein wenig ließ der Kanzler seine Kritik dann aber doch durchklingen: “Ich hoffe, dass mit der Prüfung hier nicht ein Vorwurf an Österreich intendiert ist, den wir nur aufs schärfste zurückweisen könnten, wenn dem so wäre.”

Nach eigenen Angaben telefonierte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Mittwoch mit UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet und sich dabei “gegen Pauschalierungen weder in die eine noch in die andere Richtung” ausgesprochen. Bekräftigt habe sie, dass Österreich wie schon bisher für sämtliche Untersuchungen seitens der UNO offen sei.

“Österreich gehört hier nicht angepatzt”, so Kneissl nach dem Ministerrat zu im Raum stehenden Vorwürfen im Zusammenhang mit der angekündigten Überprüfung der österreichischen Flüchtlingspolitik. Zu sagen, dass in Österreich Fremdenhass herrsche, “Racial Profiling” passiere und Übergriffe auf Migranten stattfänden, wolle sie angesichts der Leistungen der Behörden, der Bürger und der Zivilgesellschaft nicht gelten lassen. Sehr wohl habe es aber Übergriffe auf Frauen gegeben, und “freedom of movement of women” sei ihr sehr wichtig.