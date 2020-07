Übermäßig selbstbewusste Chefs reagieren weniger rational

Die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien nennt es "toxisches Selbstbewusstsein": Chefs mit übertriebener Überzeugung von ihren Fähigkeiten schätzen die finanzielle Situation ihres Unternehmens optimistischer ein als ihre Kollegen und reagieren viel schwächer auf externes und internes Feedback. Das könne rationalen Entscheidungen im Wege stehen, berichten WU-Forscher im "Strategic Management Journal".

Die Frage sei, wie die Chefs mit diesem Vergleich, also dem positiven oder negativen Feedback auf ihre aktuelle Finanzlage, umgehen. "Wir wollten wissen, wie sich das Selbstbewusstsein bzw. übertriebenes Selbstbewusstsein der CEOs auf deren Interpretation der Ergebnisse auswirkt", so Schumacher in einer Aussendung. Gelte doch in der wissenschaftlichen Literatur dieses Persönlichkeitsmerkmal als ein entscheidender Faktor bei Führungspersönlichkeiten. Bewertet haben die Wissenschafter das Selbstbewusstsein der CEOs anhand von Beschreibungen in Medien sowie anhand persönlicher Investments, also wie viele Firmenanteile er von jenem Unternehmen hält, das er leitet.