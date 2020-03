"Übergangsjahr" in Formel 1 mit historischen Optionen

Im Jahr vor dem großen Regel-Umbruch birgt die Formel-1-WM historische Optionen. Lewis Hamilton kann 2020 durch einen siebenten Fahrertitel mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichziehen, Max Verstappen und Charles Leclerc können mit jeweils 22 Jahren letztmals jüngster Weltmeister der Geschichte werden. Los gehen soll die 71. WM-Saison am 15. März in Australien.

Wegen des Coronavirus umfasste der als Rekord angedachte WM-Kalender zunächst ohnehin nur 21 statt wie geplant 22 Rennen, weil das dritte Saisonrennen in China auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Ungeachtet der verschärften Einreisebestimmungen in Australien, Bahrain und Vietnam geht Mercedes nach sechs Fahrer- und Konstrukteurstiteln in Folge zumindest noch einmal vor der großen Umwälzung 2021 als Favorit in die Titeljagd. Während Serien-Weltmeister Hamilton einmal mehr der große Gejagte ist, sieht sich Red Bull Racing als neue zweite Kraft. Noch nie in der Turbo-Hybrid-Ära war man mit dem Auto so früh fertig, dazu wird der Honda-Motor immer besser.