Übergabe des Taktstockes

Seit 9. Mai bekleidet Thomas Schierle in Schwarzach das Amt des Bürgermeisters.

Nach neun Jahren Amtszeit war es für Bgm. Manfred Flatz genau der richtige Zeitpunkt, das Amt des Bürgermeisters in seiner Heimatgemeinde in jüngere Hände zu legen. In einer öffentlichen Gemeindevertretungssitzung, zu welcher auch die Bevölkerung in den Gemeindesaal herzlich eingeladen war, erfolgte die Wahl des von der Fraktion „Für Schwarzach“ nominierten 48-jährigen Thomas Schierle. Bevor Vizebürgermeisterin Bettina Strobl die Überreichung des Amtsverzichtes laut § 63 des Gemeindegesetzes des noch amtierenden Bürgermeisters Flatz entgegen nahm, sprach dieser auch Dankesworte in Richtung politischer Weggefährten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Vertreter der Dorfvereine sowie seiner Familie aus.