Überförderung durch Energiekostenzuschuss II befürchtet

Der von der österreichischen Regierung im vergangenen Dezember beschlossene, zweite Energiekostenzuschuss könnte zu einer Überförderung von Unternehmen führen. Das geht aus einer Analyse der Büros des Fiskal- und Produktivitätsrats hervor, die von den "Salzburger Nachrichten" (Donnerstagsausgabe) aufgegriffen wurde. Demnach dürften die Hilfen im Vergleich zu Deutschland im Falle einer moderaten Energiepreisentwicklung im Jahr 2023 zu hoch ausfallen.

Die Studienautoren sehen darin einen kritischen Punkt: So knüpfen die deutschen Maßnahmen für den Förderzeitraum an einem festgesetzten Preis an, während in Österreich der individuell bezahlte Preis vor der Krise für die Bemessung maßgeblich ist. Damit bestehe in Deutschland eine fixe Grenze, während in Österreich auch dann Hilfen entstehen könnten, wenn die Energiepreise sich am Markt nur moderat entwickeln, heißt es in der Analyse.