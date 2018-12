Über Loipen dahingleiten

Langlaufen ist das Joggen des Winters – und weil es sich einfach so gut anfühlt, zieht es immer mehr Menschen auf die Loipen.

Langläufer finden in allen Vorarlberger Regionen ein variantenreiches Loipennetz mit Routen für klassische Läufer und Skater. Manche Langlaufgebiete verlaufen grenzüberschreitend, zum Beispiel von Hittisau im Bregenzerwald nach Balderschwang in Deutschland und vom Kleinwalsertal nach Oberstdorf. Tipps und Anregungen finden sich auf www.vorarlberg.travel/langlaufen. Interaktive Landkarten und fundierte Beschreibungen informieren über 89 Loipen in allen Vorarlberger Regionen. Zu den landschaftlich besonders reizvollen Loipen zählen die Panoramaloipe am Kristberg (ca. 1500 Meter Seehöhe, 9,3 km lang), die Loipe von Lech nach Zug mit Verlängerungsmöglichkeit ins Zugertal und übers Älpele zum Spullerwald (ca. 1500 Meter Seehöhe, Gesamtlänge 6,6 km), die Romantikloipe im Großen Walsertal von Raggal nach Ludescherberg (ca. 1200 Meter Seehöhe, 6 km) sowie die drei Loipen, die in 1250 Meter Höhe auf dem Hochplateau Tschengla im Brandnertal verlaufen. Sie führen durch das Alp- und Waldgebiet und vorbei an den Steinkreisen der Alpe Rona. Auf der 2032 Meter hohen Silvretta-Bielerhöhe im Montafon verlaufen Vorarlbergs höchst gelegene Langlaufloipen.