Über Gemeindegrenzen hinweg

Der 21. Mai 1967 war ein denkwürdiger Tag für die Geschichtsbücher der Gemeinden Nenzing und Frastanz. An diesem Tag wurde eine vom Land Vorarlberg verordnete Volksbefragung durchgeführt:

Nenzing oder Frastanz?

Begonnen hatte die Diskussion vor allem mit der Frage, an welche Volksschule die Kinder gehen sollten. Dazu gab es weitere Themenbereiche, die unter der dortigen Bevölkerung höchst umstritten waren. Im Rahmen von zwei Erzählabenden am Sonntag, 21. Mai, um 19 Uhr in der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz sowie am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr im Wolfhaus-Dachboden in Nenzing schildern die beiden Gemeindearchivare Thomas Welte sowie Thomas Gamon die Hintergründe dieser Entscheidung. Zu diesen beiden Erzählabenden sind besonders Zeitzeugen von damals sowie die heutigen Einwohnerinnen und Einwohner von Mittelberg, Frastanz und Nenzing, aber natürlich auch Geschichtsinteressierte eingelade