Über die Vergänglichkeit: "Zeit gestalten" im Belvedere 21

Hier ticken die Uhren anders - so sie es überhaupt tun. Auf Günther Selichars großformatiger Fotografie "Screen, cold #12" ist das Display der gezeigten Digitaluhr erloschen. Nur wenige Schritte daneben sind es bei Andreas Duscha wiederum 12 mittels Lochkamera aufgenommene Pflanzen, die die Vergänglichkeit ohne Zahnräder und Zeiger festhalten. Beide Werke sind Teil der neuen Ausstellung "Zeit gestalten" im Belvedere 21, die von 24. März bis 4. September zu sehen ist.

Entstanden in der Coronapandemie, habe diese das Konzept der Ausstellung naturgemäß beeinflusst, gab Harald Krejci, der die Schau gemeinsam mit Rollig kuratiert hat, zu bedenken. "Was passiert in dieser Krise mit uns, mit dem Museum, mit der Kunst?" Das Zeitgefühl sei für viele in den vergangenen zwei Jahren ein anderes, ein ungewohntes gewesen. Und nun habe der Krieg in der Ukraine einen neuen Einschnitt mit sich gebracht.