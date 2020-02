Über die com:bau zum eigenen Sonnenstrom

Auf der größten Baufachmesse in Vorarlberg informiert illwerke vkw auch zu den Schwerpunkten Photovoltaik und Elektromobilität.

Ist keine Dachfläche vorhanden, um eine eigene PV-Anlage errichten zu können, bietet ­illwerke vkw eine alternative Lösung. Mit der Sonnenstrom­aktie können sich umweltbewusste Anleger an im Herbst 2019 errichteten PV-Anlagen in Vorarlberg beteiligen – und das ohne Aufwand und Risiko. Denn die Sonnenstromaktie bietet 20 Jahre garantierten Sonnenstrombezug mit der ­Ertrags- und Kapitalgarantie. Exklusiv auf der Messe gibt es eine begrenzte Stückzahl.

An E-Mobilität denken

Wer schon an die Zukunft denkt, berücksichtigt bereits jetzt die Mobilität von morgen. vkw vlotte hat die passende ­Ladelösung für jede Wohnsituation. Egal ob Ein- oder Mehr­familienhaus: Ein Anschluss für Ihr Elektroauto lässt sich meist ganz einfach realisieren. Die Erfahrung zeigt: 90 Prozent der Batterieladevorgänge ­passieren zu Hause oder am ­Arbeitsplatz. Die Experten von vkw vlotte zeigen den ­Messebesuchern die besten Möglichkeiten auf und beraten Interessierte kompetent zum Thema Infrastruktur. Am Messestand der com:bau erhalten die Besucher Informationen zu möglichen Förderungen der umweltfreundlichen Mobilität und gehen somit fachlich beim Thema E-Mobilität kein Risiko ein.

Netzanschluss und Smart Meter

illwerke vkw ist auf der größten Baufachmesse in Vorarlberg auch mit der 100 Prozent Tochter vorarlberg netz vor Ort. Hier kann man alles Wissenswerte über Strom- oder Erdgasanschluss – vom Baustromprovisorium bis zur Netzanschlussfrage in Erfahrung bringen. In diesem Jahr informiert vorarlberg netz schwerpunktmäßig über das Smart Meter Projekt und den bevorstehenden Wechsel der Zählertechnologie. Nach Bestimmungen des Gesetzgebers werden in Vorarlberg in den nächsten Jahren rund 190.000 Zähler getauscht. Vorarlberg netz informiert auf der com:bau umfassend über die neue Technologie, die Vorteile für Kunden und warum die Zähler ein wichtiger Baustein der Energiezukunft sind.