Über 74.000 Besucher in der Enz

Das Waldbad in der Enz kann auf einen erfolgreichen Badesommer zurückblicken.

Bei den Öffnungstagen liegt die Enz dabei jährlich bei identen Zahlen, „da wir auch bei Regen am Vormittag eine Badegarantie gegeben hatten“, so Geschäftsführer Herbert Kaufmann. Bei den Besucherzahlen konnte aber ein Plus von über 19 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr verzeichnet werden. „Insbesondere die Saisonkarten-, stadtbad- und 3-Täler-Jahreskartenbesitzer haben den perfekten Sommer genutzt und das Waldbad Enz häufiger besucht“, so Kaufmann. Erfreulicherweise gab es trotz der hohen Besucherzahlen keine gröberen Unfälle oder Zwischenfälle. Positiv hervorheben möchte der Waldbad-Geschäftsführer aber die neue Veranstaltungsserie Nachtschwimmen: „Wir haben es diesen Sommer dreimal durchgeführt und es ist sehr gut angenommen worden. Somit werden wir es auch nächstes Jahr wieder machen“, gibt Kaufmann schon einen Blick auf die kommende Enz-Saison. MIMA